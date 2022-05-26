Патриотический автопробег СК России продолжил движение из Екатеринбурга

Мероприятие направлено на поддержку жителей ДНР и ЛНР, а также российских военнослужащих и армии Донбасса. Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

Из Екатеринбурга 26 мая продолжили свой путь участники автопробега "От Кузбасса до Донбасса", организованного СУ СКР по Кемеровской области. Мероприятие направлено на поддержку жителей ДНР и ЛНР, а также российских военнослужащих и армии Донбасса.

Мероприятие было поддержано главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным. Участники автопробега, которые везут с собой гуманитарный груз, движутся по маршруту Кемерово — Новосибирск — Омск — Тюмень — Екатеринбург — Уфа — Самара — Саратов — Волгоград — Ростов-на-Дону. В сборе гумпомощи принимают участие сотрудники территориальных Следственных управлений СКР всех регионов, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

Накануне колонна из шести машин СКР прибыла из Тюмени в Екатеринбург, где была организована торжественная церемония. На встречу участников автопробега пригласили представителей общественных организаций, высших учебных заведений, музейного сообщества, волонтерских отрядов, детских творческих коллективов.

Начальник Следственного управления СКР по Свердловской области генерал-лейтенант юстиции Михаил Богинский отметил значимость единения россиян, жителей Донбасса и военнослужащих, символом которого является данный проект.

По завершении торжественной части собравшиеся пожелали счастливого пути участникам автопробега, которые отправились из Екатеринбурга в Уфу уже в составе семи автомобилей.