Свердловская семья получила в подарок от губернатора корову

Корова очень ласковая и любит слушать музыку. Фото: Алексей Кунилов

В Ключевск доставили подарок от губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Многодетная семья Маркиных получила корову, которая в скором времени должна отелиться. Зовут ее Троица.

Напомним, семья обратилась к главе региона с просьбой подарить корову еще в феврале этого года. Тогда губернатор заявил о намерении выполнить просьбу. "Семья хорошая, корова им, и правда, нужна. Надо дарить", — писал Евгений Куйвашев в соцсетях.

Известно, что Алена и Ян Маркины воспитывают пятерых детей: трое своих и двое – племянники, взятые под опеку. Старшие учатся в школе и политехникуме. Отец работает электрогазосварщиком, а мама пока в декрете. Живет многодетная семья в частном доме с большим участком.

Фото: Алексей Кунилов

Как рассказали в пресс-службе администрации Березовского ГО, зимой для буренки не было условий для содержания, поэтому приехала к семье она только сейчас, когда к приему было все готово.