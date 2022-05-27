Темы дня

Общество
27 мая 2022, 10:08

Свердловская семья получила в подарок от губернатора корову

корова

Корова очень ласковая и любит слушать музыку. Фото: Алексей Кунилов

В Ключевск доставили подарок от губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Многодетная семья Маркиных получила корову, которая в скором времени должна отелиться. Зовут ее Троица.

Напомним, семья обратилась к главе региона с просьбой подарить корову еще в феврале этого года. Тогда губернатор заявил о намерении выполнить просьбу. "Семья хорошая, корова им, и правда, нужна. Надо дарить", — писал Евгений Куйвашев в соцсетях.

Известно, что Алена и Ян Маркины воспитывают пятерых детей: трое своих и двое – племянники, взятые под опеку. Старшие учатся в школе и политехникуме. Отец работает электрогазосварщиком, а мама пока в декрете. Живет многодетная семья в частном доме с большим участком.

Фото: Алексей Кунилов

Как рассказали в пресс-службе администрации Березовского ГО, зимой для буренки не было условий для содержания, поэтому приехала к семье она только сейчас, когда к приему было все готово.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
27.05.2022, 12:32 / Общество
Екатеринбуржца лишили прав за езду на электросамокате в нетрезвом виде
27.05.2022, 11:47 / Общество
В Екатеринбурге выявили фантомное предприятие
27.05.2022, 11:23 / Общество
На трассе Пермь — Екатеринбург водитель "КамАЗа" обрушил пешеходный мост
27.05.2022, 10:53 / Общество
В Екатеринбурге задержали мошенников-гастролеров из Кирова
27.05.2022, 10:48 / Экономика
"Уралвагонзавод" запустит производство вагонов в ЛНР