В Екатеринбурге задержали мошенников-гастролеров из Кирова

Задержанные помещены под стражу. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге полицейские пресекли преступную деятельность трех жителей Кирова. Два брата и их приятель похитили у местных пенсионеров несколько сотен тысяч рублей.

Молодые люди 2001, 2002 и 2003 годов рождения проехали несколько регионов, обманывая пожилых граждан по схеме "Родственник попал в ДТП". Они представлялись помощниками следователя, который ведет дело об аварии. В уральской столице преступный путь подозреваемых оборвался.

Как рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, о возможности незаконного заработка фигуранты узнали от знакомого. Он объяснил, что нужно выполнять роль курьера и забирать наличные с указанных адресов. При этом 10% от полученной суммы причиталось самому "бегунку". После того, как троица начала получать задания, они побывали в Чебоксарах, Йошкар-Оле, Нижнем Новгороде и Перми.

Члены группы осознавали, чем они занимаются. При опросе один из них прямо сообщил, что они приехали на Средний Урал "работать мошенниками". В настоящее молодые люди помещены под стражу. В отношении задержанных расследуется ряд уголовных дел, возбужденных по статье "Мошенничество".

Полиция призывает граждан не передавать свои сбережения неизвестным лицам, а также не допускать в свое жилище посторонних. В свою очередь — молодым людям задуматься, стоят ли "легкие" деньги нескольких лет лишения свободы.