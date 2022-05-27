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Общество
27 мая 2022, 11:47

В Екатеринбурге выявили фантомное предприятие

мясо

Предприятие-приведение продавало мясо. Фото: Владимир Мартьянов

Управление Россельхознадзора по Свердловской области обнаружило фантомное предприятие. Оно осуществляло оптовую торговлю мясом и мясными продуктами в Екатеринбурге.

Как рассказали в надзорном ведомстве, индивидуальный предприниматель Чепелев А.Н., который реализовывал мясную продукцию, зарегистрирован по улице Проезжей. Однако по указанному адресу предприятия не оказалась. Там расположен частный дом.

В связи с этим было принято решение об исключении фантомной площадки из базы данных, в которой содержится вся информация о физических и юрлицах, находящихся под контролем государственного ветнадзора (ФГИС "Цербер"). Учетная запись аннулирована.

Областная газета Свердловской области

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