В России изменят систему капремонта домов

Перед планированием работ будет проводиться обязательное техобследование зданий. Фото: Павел Ворожцов

Госдума РФ изменит систему капремонта многоквартирных домов. Перед планированием работ будет проводиться обязательное техобследование зданий.

Такая мера поможет обнаружить наиболее устаревшие дома и начать их ремонт в первую очередь, сообщают "Известия".

"Нередко выполняются не необходимые работы, а те, которые выгодно провести в настоящий момент. Это приводит к тому, что эффективность ремонта, причем на средства собственников жилья, не только низкая, но подчас и полностью отсутствует", — пояснил член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Парламентарии намерены кардинально изменить систему капремонта. Региональные программы по ремонту были составлены восемь лет назад, состояние домов за это время изменилось, необходима их актуализация.

"Законодательная инициатива предполагает разделить во времени проведение оценки состояния дома и принятие решения о проведении конкретных работ", — пояснила исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капремонта многоквартирных домов (АРОКР) Анна Мамонова.

Законопроект был одобрен на заседании экспертного совета комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, его планируют внести в парламент в весеннюю сессию.