В России собственникам жилья могут разрешить свободно получать данные о прописке третьих лиц

Сейчас легально получить достоверные сведения о прописке в квартире посторонних почти невозможно. Фото: Галина Соловьева

Депутаты и сенаторы фракции "Единая Россия" внесли в Госдуму законопроект, который разрешит собственникам жилых помещений право на бесплатное получение данных о прописке в них третьих лиц. Сейчас легально получить достоверные сведения о прописке в квартире посторонних почти невозможно.

Бесплатно получить информацию о зарегистрированных в жилье третьих лицах собственник может, только имея их согласие. Иностранным гражданам и лицам без гражданства такие сведения вообще не предоставляются.

"Информация о тех, кто зарегистрирован в жилом помещении, является условием для совершения всех законных сделок с таким помещением и служит доказательством добросовестности его продавца. Также она дает основания для оценки последствий сделки и наступления дальнейших прав покупателя", — отмечается на сайте Госдумы.

При наследовании жилья возникают особые сложности. Как правило, новый собственник не владеет правдивой информацией о зарегистрированных в жилье гражданах, из-за чего подвергается значительным рискам. Прописанные в жилье посторонние лица могут претендовать на вселение и проживание в унаследованном имуществе.

Авторы законодательной инициативы подчеркивают, что легально получить достоверную информацию о зарегистрированных третьих лицах почти невозможно, из-за чего стимулируется развитие теневого бизнеса по незаконному предоставлению адресно-справочных сведений. Поправки в ряд законов позволят ликвидировать этот недочет.