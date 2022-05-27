В центре Екатеринбурга открыли креативный кластер "Домна"

Пока что креативный кластер "Домна" занимает 1 000 кв. метров. Позже пространство увеличат более чем вдвое. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня в Екатеринбурге состоялось торжественное открытие креативного кластера "Домна". Он расположен в бывшем Доходном доме купцов Дмитриевых, на ул. Вайнера, 16.

В церемонии открытия комплекса участвовали первый замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков и глава уральской столицы Алексей Орлов.

"В преддверии 300-летия Екатеринбурга мы уделяем особое внимание развитию его центральной части, в том числе главной пешеходной зоне города – улице Вайнера. Было много вариантов, чем занять это историческое здание, и решение принято в пользу творческой молодежи как локомотива индустрии креатива", – отметил градоначальник.

Фото: Алексей Кунилов

Предполагается, что креативный кластер станет местом притяжения молодежи, заинтересованной в сферах моды, IT, медиа, предпринимательства, и гостей города, желающих приобрести уникальный мерч Екатеринбурга. Одномоментно комплекс способен вместить до 250 посетителей. В будущем он будет расширен более чем вдвое. Общая площадь пространства составит почти 2,5 тысячи квадратных метров.

Фото: Алексей Кунилов

"До революции в этом доме был универмаг братьев Агафуровых – самых креативных предпринимателей нашего уездного города. Эти стены видели все самые продвинутые технологии торговли, модные товары и яркие авторские работы своего времени. Сегодня в том же пространстве творческие екатеринбуржцы смогут в полной мере реализовывать и коммерциализировать свой потенциал", – добавил глава города.

Фото: Алексей Кунилов

Напомним, в декабре 2021 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Алексей Орлов и директор СОФПП Валерий Пиличев подписали соглашение о создании и развитии инфраструктуры креативных кластеров в Екатеринбурге. Здание на Вайнера передали операторам кластера – Свердловскому областному фонду поддержки предпринимательства. Было определено, что оно станет штаб-квартирой, центральным звеном всей сети креативных площадок.