Владимир Путин поддержал идею сделать 29 мая Днем Евразийского союза

Президент РФ Владимир Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Он заявил, что Россия полностью поддерживает инициативу объявить 29 мая Днем Евразийского союза.

В 2022 году исполняется 8 лет со дня подписания основополагающего Договора о Евразэс. По словам российского лидера, за годы существования Евразийского экономического совета страны-участники достигли больших результатов в сферах торговли, промышленности, финансов и сельского хозяйства.

"Мы полностью поддерживаем подготовленное решение объявить 29 мая Днем Евразийского союза. Таким образом, в календаре появится новая знаменательная дата, объединяющая наши народы и символизирующая общую приверженность государств Евразэс интеграционному строительству", — передает слова Владимира Путина пресс-служба Кремля.

По итогам прошлого года объем товарооборота вырос почти на треть и составил 72,6 миллиарда долларов. Совокупный валовый внутренний продукт стран Евразэс увеличился на 4,6 процента.

В ходе своего выступления Владимир Путин также предложил начать переговоры по соглашению о свободной торговле с Египтом и Индонезией, а также изучить вопрос о заключении преференциального торгового соглашения с ОАЭ.

"Хочу вновь подчеркнуть: для России углубление союзнических связей со всеми государствами Евразэс — ключевой приоритет. <...> Мы со своей стороны — хочу подчеркнуть — будем делать все для поддержки интеграционных процессов на пространстве Евразии", — заявил российский лидер.