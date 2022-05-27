Посеем всё

В этом году посевная началась на 8–10 дней позднее из-за холодной влажной погоды, но темпы работ хорошие. Фото: Алексей Кунилов

Свердловские аграрии завершают посевную. Согласно вчерашней вечерней оперативной сводке областного минсельхоза, засеяно свыше 75% запланированных площадей – неделю назад была половина. Несмотря на запоздалый старт работ, сельхозпроизводители намерены завершить сев до конца первой декады июня.

По данным на вечер пятницы, в регионе засеяно 365,4 тысячи га, что составляет 75,9% от плана (481,2 тыс. га). За неделю аграрии добавили сразу почти четверть плановых показателей (к 19 мая было засеяно 251 тыс. га). План по зерновым выполнен на 78,8%, по картофелю – на 64,9%, по кукурузе – на 74,6%, по овощам открытого грунта – на 61,4%. По техническим культурам зафиксировано перевыполнение – 108%.

Как ранее отмечал первый заместитель министра АПК и потребительского рынка Свердловской области Сергей Шарапов, в этом году посевная началась на 8–10 дней позднее из-за холодной влажной погоды, но темпы работ хорошие. Ряд предприятий работы уже закончил. Общий финиш сева при наличии хорошей погоды, по прогнозам минсельхоза, – конец первой декады июня.

ВАЖНО: На поддержку сельского хозяйства в Свердловской области в этом году направят более 4 миллиардов рублей. Значительная доля этих средств уже перечислена сельхозпроизводителям. Теперь стоит задача наращивать объемы производства, об этом в прошлую пятницу, 20 мая, на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным сообщил губернатор Евгений Куйвашев. – У нас прошлый год был уникальным с точки зрения погодных условий: в половине наших сельхозрайонов была серьезная засуха. Были районы, где за все лето не было ни одного дождя. Мы объявляли режимы ЧС, и, слава богу, Министерство сельского хозяйства РФ нам оказало соответствующую поддержку. Мы в этом году подготовились, провели ряд мелиоративных мероприятий. Даже если будет такая же погода, обязательно сделаем лучший результат, чем это было в прошлом году, – рассказал глава региона. Также губернатор отметил, что регион полностью обеспечивает себя картофелем, яйцом, мясом свинины и курицы, в отношении овощных культур эта цифра достигает 98%.

СПРАВКА: В Свердловской области в этом году высадят собственные сорта «второго хлеба», выведенные в регионе. Селекционно-семеноводческий проект «Уральский картофель», стартовавший в 2017 году, выходит на полную мощность – 10 тысяч элитных семян в год. Его реализация началась в 2017 году при поддержке губернатора Евгения Куйвашева. Проект, объединивший ученых Уральского НИИ сельского хозяйства и АПК «Белореченский», был включен в федеральную научно-техническую программу импортозамещения в сфере сельского хозяйства. Его финансирование из федерального бюджета составило 170 млн руб. К промышленному использованию сейчас готовы шесть сортов. Испытания двух из них – «аляска» и «терра» – уже прошли в семи российских регионах России. Везде они показали высокую конкурентоспособность в сравнении с импортными сортами. В этом году уральские семена посеют в Свердловской области, в следующем начнут продавать и в другие регионы.