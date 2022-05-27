Алексей Орлов отменил особый противопожарный режим в Екатеринбурге

Напомним, что особый противопожарный режим действовал в уральской столице с 15 апреля. Фото: Галина Соловьева

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал 27 мая постановление об отмене на территории муниципального образования особого противопожарного режима. Документ был утвержден в связи со стабилизацией пожарной обстановки в Екатеринбурге.

Напомним, что особый противопожарный режим действовал в уральской столице с 15 апреля.

"Признать утратившим силу Постановление Администрации города Екатеринбурга от 15.04.2022 № 1009 "Об установлении особого противопожарного режима на территории муниципального образования "город Екатеринбург" и дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия", — говорится в тексте документа на сайте администрации Екатеринбурга.

Постановление вступает в силу с сегодняшнего дня. Добавим, что в Свердловской области особый противопожарный режим продолжает действовать.

На протяжении всего особого противопожарного режима местные власти совместно с сотрудниками органов внутренних дел, лесного контроля и пожнадзора проверяли соблюдение запрета на выжигание сухой травы, использование открытого огня и разведение костров. За нарушение режима граждане могли получить штраф до 4 тыс. рублей, а должностные лица — до 40 тыс. рублей.