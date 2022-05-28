Около 500 свердловских школьников решили строить карьеру в агробизнесе

Занятия проводят как школьные учителя, так и преподаватели УрГАУ. Фото: Павел Ворожцов

В текущем учебном году проект "Агрошкола" охватил около 500 городских и сельских учеников. Спецклассы по подготовке юных аграриев открыты в 16 школах. В том числе в Екатеринбурге, Ревде, Асбесте, Североуральске.

Как рассказала первый замминистра образования и молодежной политики Свердловской области Нина Журавлева, к началу нового учебного года после того, как выпускники 9-х классов определятся с дальнейшим направлением, будет понятно, есть ли запрос на открытие дополнительных агроклассов.

"Но уже сейчас мы видим, что это востребованная программа. Кроме того, выпускники, которые обучаются в агроклассах, получают дополнительные баллы при зачислении в УрГАУ. Это тоже важный мотивационный момент", — подчеркнула она.

В свою очередь замминистра АПК и потребительского рынка региона Семен Власов заявил, что востребованность в специалистах высокого уровня в растениеводстве и животноводстве с каждым годом растет. Этот запрос, по его словам, должен закрываться за счет непрерывной подготовки выпускников средних и высших профессиональных образовательных организаций.

По данным областного департамента информполитики, образовательный проект включает пять программ: "Ветеринария", "Биоинженерия", "Сити-фермерство", "Инженерные технологии" и "Введение в агробизнес". Занятия проводят как школьные учителя, так и преподаватели УрГАУ.

На занятиях школьники знакомятся с новейшими технологиями в растениеводстве, современными технологиями производства продуктов питания, изучают оказание первой помощи животным, узнают о применении различной сельхозтехники в аграрном производстве, особенностях ведения агробизнеса и многое другое.

Напомним, "Агрошкола" стартовала еще осенью 2019 года. Ее первыми участниками стали 270 школьников 1-11 классов Ревды, Асбеста, Сысертского, Новоуральского городских округов, поселков Горный Щит и Шабровский, а также двух школ столицы Урала.