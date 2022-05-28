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Общество
28 мая 2022, 11:31

Приток мигрантов в Свердловскую область увеличился

мигрант

Всего в Свердловской области сейчас находятся 125 880 иностранных граждан. Фото: Владимир Мартьянов

Свердловская область остается привлекательной для мигрантов. С начала года в регион прибыло 83 792 иностранца (граждане Таджикистана, Узбекистана и Киргизии), что в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Речь об этом шла на Координационном совещании руководителей правоохранительных органов Среднего Урала. На встрече присутствовали начальник ГУ МВД по Свердловской области генерал-лейтенант полиции Александр Мешков и глава подразделения по вопросам миграции полковник Александр Блинов.

Всего в регионе сейчас находятся 125 880 иностранных граждан. По количеству состоящих на миграционном учете лиц Средний Урал занимает 5 место в России.

Как уточнил пресс-секретарь регионального полицейского ведомства Валерий Горелых, доля мигрантов к численности населения составляет 2,9%. До 70% по миграционным потокам приходится на Екатеринбург и города-спутники — Березовский, Сысерть и Заречный. Большинство иностранцев (68,7% или 86,6 тысячи человек) прибыло в Свердловскую область для трудоустройства.

Напомним, приказом Министерства труда и социальной защиты РФ для Свердловской области установлена квота — 3 587 разрешений на работу.

По данным полковника Горелых, работа по выявлению нарушений, совершаемых иностранными гражданами, находится на личном контроле у руководства регионального главка МВД. С начала года было пресечено 6 321 административное правонарушение в сфере миграции. Назначены штрафы на общую сумму почти 41,3 млн рублей, взыскано около 34,5 млн рублей.

Отмечается, что таких позитивных результатов удалось добиться в результате консолидации усилий всех правоохранительных структур области. Участники совещания заверили, что работа в этом направлении будет наращиваться.

Областная газета Свердловской области

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