Свердловским производителям представят новые рынки сбыта на ИННОПРОМ-2022

В этом году выставка будет открыта для посетителей, вход бесплатный. Фото: Павел Ворожцов

На полях международной выставки ИННОПРОМ-2022 свердловские производители смогут открыть для себя новые рынки сбыта своей продукции, а также договориться о поставках в интересах крупных российских компаний. Мероприятие пройдет в Екатеринбурге 4-7 июля.

Первый замглавы региона Алексей Шмыков подчеркнул серьезную роль события в решении актуальных задач. Он отметил, что в текущем году Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением со стороны недружественных стран. В связи с этим, по его словам, особую актуальность приобрели вопросы импортозамещения в промышленности, поиски новых рынков сбыта, выстраивание и налаживание новых логистических и производственных цепочек.

"Крупные деловые мероприятия и выставки являются одним из эффективных инструментов решения комплекса названных задач", — подчеркнул он.

По словам программного директора выставки Антона Атрашкина, на ИННОПРОМе-2022 Российский экспортный центр соберет торговых представителей со всей страны, чтобы дать возможность отечественным экспортерам напрямую презентовать свою продукцию.

"Считаю, это очень важный формат для предприятий Свердловской области — отличная возможность прямо на ИННОПРОМе, если контракт не заключить, то встретить тех, с кем контракт сложится через месяц", — добавил он.

Добавим, более 15 стран уже подтвердили участие в выставке своих делегаций. Стенд страны-партнера — Республики Казахстан будет размещен в третьем павильоне, ожидается не менее 70 компаний из этой страны. Стенд Свердловской области будет размещен там же. На нем представят объединенную с Екатеринбургом экспозицию.

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