Стал известен прогноз погоды на начало лета в Свердловской области

В первые дни июня воздух будет прогреваться до +20...+24 °С. Фото: Алексей Кунилов

Главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко рассказала, что ждет жителей Свердловской области в первые дни лета. Начало июня ознаменуется сухой и теплой погодой.

"В первые июньские дни ожидается приход на Урал северного антициклона, вероятен перерыв в осадках: в период 1-3 июня (на севере Свердловской области 1-2 июня) преобладание сухой погоды, температура воздуха ночью +7...+12 °С, днем +20...+24 °С", — отмечает синоптик.

Она также сообщила, что в последние дни температура воздуха была очень разнообразна. Так, 25 мая стало самым теплым днем текущего месяца. В Таборах, Туринске и Ирбите столбики термометров показывали 30 °С. При этом гораздо ниже был уровень тепла на западе области — +14...+20 °С.

"В ближайший период погода останется неустойчивой, с кратковременными дождями, кое-где с грозами, при температуре воздуха, близкой к норме", — добавила она.

По данным сайта Уральского гидрометцентра, в ночь на 29 и 30 мая ожидается +6...+11 °С, на 31 мая — +5...+10 °С. В дневное время воздух будет прогреваться до +16...+21 °С, +13...+18 °С и вновь до +16...+21 °С соответственно. Все три дня ожидается порывистый ветер, дожди и грозы.