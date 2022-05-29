Молодежь свердловского ОНФ приняла участие в ликвидации последствий пожаров

За 8 дней добровольцы собрали и вывезли 283 кубометров мусора, около 2 тонн металла, разобрали 6 жилых домов общей площадью 348 квадратных метров. Фото: "Молодежка ОНФ" в Свердловской области

Участники команды Путина — "Молодежки ОНФ" из Свердловской области —завершили работу в зоне ЧС в Курганской области — пострадавшем от пожара садоводстве "Малиновка".

17 мая в регион для помощи местным жителям в ликвидации последствий прибыла команда Путина — "Молодежка ОНФ" (из Татарстана, Башкортостана, Тюменской и Свердловской областей, Пермского края, а также Москвы). Свердловскую область представляли 9 человек. Всего добровольцы помогли разобрать завалы жителям 39 участков.

За 8 дней волонтеры собрали и вывезли 283 кубометров мусора, около 2 тонн металла, разобрали 6 жилых домов общей площадью 348 квадратных метров.

Фото: "Молодежка ОНФ" в Свердловской области

Напомним, в конце апреля из-за серии природных пожаров в Курганской области был введен режим ЧС. Один из крупных пожаров произошел в СНТ "Малиновка". Огонь оставил десятки семей без единственного жилья. По официальным данным, сгорели 55 домов.

Видео: "Молодежка ОНФ" в Свердловской области

"Во время проведения работ мы общались с людьми, видели их горе, старались хоть как-то облегчить им жизнь. Для этого мы и приехали в "Малиновку". В ответ на нашу работу жители говорили спасибо, угощали чаем со сладостями. Приятно быть там, где действительно нужна помощь", — рассказал участник команды "Молодежки ОНФ" Рустам Салахутдинов.

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