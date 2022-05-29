Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлен до 6 июня

Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов следует уточнять на их официальных сайтах. Фото: Галина Соловьева

Росавиация в 16-й раз продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центра РФ.

В аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты не получится улететь до 6 июня. Об этом говорится на сайте федерального агентства.

Отмечается, что остальные российские аэропорты работают штатно. Более подробную информацию можно узнать на сайтах воздушных гаваней.

Напомним, ограничение воздушного пространства на юго-западе России было введено 24 февраля в связи с проведением военной спецоперации на Украине. В последний раз режим продлевали до 31 мая.