В Свердловской области завершается голосование за объекты благоустройства

Голосование завершится сегодня ночью. Фото: Павел Ворожцов

В рейтинговом голосовании за объекты благоустройства – 2023 приняли участие более 680 тысяч свердловчан.

Проголосовать можно до 24:00 на сайте 66.gorodsreda.ru через подтвержденную запись на портале госуслуг, а также с помощью сопровождающих нацпроект "Жилье и городская среда" волонтеров.

Как ранее отмечал министр энергетики и ЖКХ и руководитель регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" Николай Смирнов, сейчас идет борьба за лидерство и получение субсидии не только между вынесенными на голосование общественными территориями, но и муниципалитетами, даже регионами. Чем выше в субъекте доля проголосовавших, тем больше объем бюджетного софинансирования будущих проектов.

"За несколько лет в рамках мероприятий по формированию комфортной городской среды Свердловская область получила на благоустройство более 6 миллиардов рублей. И благодаря этому у нас в каждом, даже самом небольшом городе появились красивые, современные общественные территории. Их уже более четырехсот. Большинство из них, без преувеличения, стали "визитными карточками" и настоящими центрами притяжения жителей. А некоторые даже включены в местные туристические маршруты", — подчеркивает министр энергетики и ЖКХ и руководитель регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" Николай Смирнов.

Напомним, в списке региональных участников голосования – 55 свердловских муниципалитетов. В 49 из них жителям предстоит выбрать для благоустройства конкретные площадки, в оставшихся – определиться с дизайн-проектами отобранных ранее объектов.