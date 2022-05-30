В Свердловской области стартует IX Форум приемных семей

Форум проходит в рамках Десятилетия детства, объявленного президентом России. Фото: областной департамент информполитики

Форум начнет свою работу сегодня, 30 мая. Он пройдет на территории загородного клуба "Белая лошадь", где на протяжении трех дней родители будут жить вместе с детьми.

Участие в мероприятии примут порядка 100 человек, из них 80 – приемные родители. В программе форума – мастер-классы, психологические тренинги, обучающие лекции и семинары. Кроме того, планируется обсудить вопросы, волнующие 12 тысяч свердловских семей, принявших детей на воспитание.

На закрытии будут объявлены семьи-победители регионального этапа Всероссийского конкурса художественного творчества "Ассамблея замещающих семей". Первый этап конкурса прошел в муниципалитетах региона в начале весны.

Как рассказали в департаменте информполитики Свердловской области, среди участников мероприятия будет семья Подъячевых из Богдановича, в которой воспитывается 12 детей. В том числе 8 приемных.

"Я сама росла в большой семье, трое нас было – я, брат и сестра. Когда свои детки подросли и им было почти по 17 лет, мы решили, что можем еще взять детей. И у нас появилась эта возможность – взяли сразу троих: Женю, Сашу и Дениску", – вспоминает Мария Подъячева.

Добавим, Мария, Сергей и их дети – победители регионального этапа Ассамблеи приемных родителей 2019 года, призеры областного конкурса "Семья года 2021" и ежегодных городских мероприятий "Золотая ледянка".