31 мая Землю ожидает метеорный шторм

Наблюдать за явлением лучше за городом. Фото: космонавт Роскосмоса Сергей Корсаков

Утром 31 мая земляне смогут увидеть интенсивный метеорный дождь с пролетом нескольких тысяч метеоров в час.

"Длительность повышенной метеорной активности составит около двух часов, его максимум, по данным расчетов, придется на 6:30 по московскому времени, когда на наших долготах уже будет рассвет. Однако шторм может начаться и ближе к 8 утра по мск", — сообщил РИА Новости крымский астроном Александр Якушечкин.

Жителям европейской части России он рекомендовал наблюдать за явлением с полуночи, в ночь с 30 на 31 мая. По словам Александра Якушечкина, метеоры будут слабыми и неяркими, поэтому лучше они будут видны за городом.

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