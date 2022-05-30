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Общество
30 мая 2022, 13:00

31 мая Землю ожидает метеорный шторм

  Юлия Пастух
Вид на ночную Землю

Наблюдать за явлением лучше за городом. Фото: космонавт Роскосмоса Сергей Корсаков

Утром 31 мая земляне смогут увидеть интенсивный метеорный дождь с пролетом нескольких тысяч метеоров в час.

"Длительность повышенной метеорной активности составит около двух часов, его максимум, по данным расчетов, придется на 6:30  по московскому времени, когда на наших долготах уже будет рассвет. Однако шторм может начаться и ближе к 8 утра по мск", — сообщил РИА Новости крымский астроном Александр Якушечкин.

Жителям европейской части России он рекомендовал наблюдать за явлением с полуночи, в ночь с 30 на 31 мая. По словам Александра Якушечкина, метеоры будут слабыми и неяркими, поэтому лучше они будут видны за городом. 

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Областная газета Свердловской области

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