Свердловским НКО направят около 60 миллионов на общественное развитие

Общественники представили на конкурс НКО 185 проектов по 11 направлениям. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области завершился прием заявок на конкурс для некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества.

Общественники представили 185 проектов по 11 направлениям, среди которых социальная поддержка, охрана здоровья, сохранение исторической памяти, поддержка молодежных инициатив, защита окружающей среды, защита семьи, материнства, отцовства и детства, поддержка проектов в области науки, образования, просвещения и другое. Победителей выберут до конца июня.

По итогам конкурса правительство направит общественникам 58,8 миллиона рублей, из них 29,4 миллиона – средства, выделенные по поручению губернатора Евгения Куйвашева из бюджета Свердловской области. Еще 29,4 миллиона – средства Фонда президентских грантов.

Напомним, в конце марта президент РФ Владимир Путин анонсировал масштабные меры социально-экономической поддержки жителей регионов страны. В частности, речь зашла о принятии дополнительных мер поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО).