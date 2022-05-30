Правительство РФ проиндексировало пенсии на 10%

Всего на индексацию пенсий из федерального бюджета будет выделено 472,4 млрд рублей. Фото: Владимир Мартьянов

C 1 июня страховые пенсии неработающих россиян, прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда увеличатся на 10%. Соответствующее постановление утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

В среднем пенсии для неработающих граждан вырастут до 19 360 рублей. Решение коснется около 35 млн человек. МРОТ увеличится до 15 279 рублей. Это позволит повысить зарплаты более 4 миллионов работников.

Прожиточный минимум на душу населения составит 13 919 рублей, для трудоспособного населения – 15 172 рубля, для детей – 13 501 рубль, для пенсионеров – 11 970 рублей.

"Этот показатель используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении таких мер господдержки, как, например, ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до 3 лет, выплаты на детей от 3 до 17 лет из малообеспеченных семей. В общей сложности выплаты, привязанные к прожиточному минимуму, получают около 15 миллионов человек", — говорится на сайте кабмина.

Всего на эти цели из федерального бюджета будет выделено 509,7 млрд рублей. Из них 472,4 млрд рублей пойдет на индексацию пенсий.

Проиндексировать пенсии, а также увеличить прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда ранее поручил президент России Владимир Путин.