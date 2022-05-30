Трое свердловчан победили в конкурсе управленцев "Лидеры России"

"Лидеры России" – флагманский проект президентской платформы "Россия – страна возможностей". Фото: департамент информполитики Свердловской области

Участниками суперфинала стали 300 человек из более 50 регионов России, а также Белоруссии, Казахстана, Польши, Эстонии, Франции и ОАЭ. Лауреатов наградили в московском Театре мюзикла.

Среди победителей трое свердловчан: заместитель начальника департамента по контроллингу проектов "Уральские локомотивы" Евгения Кривоногова, руководитель проектов "УГМК-Телеком" Дмитрий Кузнецов и старший преподаватель кафедры конституционного права Уральского государственного юридического университета Алдар Чирнинов.

"В этом проекте можно доказать свое право стать лучшим из лучших только самостоятельно, своим профессионализмом, энергией, своими лидерскими качествами. Такая система кадровых лифтов – это принципиальное решение президента России, принятое в 2017 году. Победители этого конкурса получают наставников из числа опытных управленцев, а перед теми, кто хочет выбрать своим призванием государственную службу, открывается возможность попасть в очередной набор Высшей школы государственного управления – это кадровый резерв нашего президента, из которого назначены и избраны жителями страны уже 46 губернаторов", – сказал первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Отметим, конкурс "Лидеры России" – флагманский проект президентской платформы "Россия – страна возможностей".

Полный список победителей 2022 года опубликован на сайте Лидеры России.рф.