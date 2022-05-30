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Общество
30 мая 2022, 17:24

Евгений Куйвашев поручил решить вопрос с бесплатным молоком для детей

молоко

Уже в июне должны начаться поставки молока. Фото: Галина Соловьева

Сегодня губернатор Свердловской области, секретарь реготделения партии "Единая Россия" Евгений Куйвашев провел онлайн-прием граждан. Он пообщался с семьями из двух сел — Староуткинска и Николо-Павловское.

Ольга Орехова и Екатерина Христолюбова обратились к главе региона с одинаковой проблемой. По словам женщин, дети в возрасте до 3 лет в их населенных пунктах получают вместо кефира и молока сухие молочные смеси.

Ольга рассказала, что когда-то Староуткинск считался отдаленной территорией. Но с развитием инфраструктуры такой статус потерял актуальность — есть и дороги, и сетевые магазины. Однако там до сих пор получают сухой порошок вместо молока. Такая же ситуация и в Горноуральском ГО.

В связи с этим Евгений Куйвашев поручил минАПК региона провести переговоры с торговыми сетями, через магазины которых родители смогли бы получать кисломолочные продукты для детей. К работе также подключится минздрав. Специалисты данного министерства выедут в указанные муниципалитеты, чтобы оценить, скольким детям здесь нужно молоко, а скольким по медицинским показаниям — смесь.

"После проведения этой работы уже в июне должны начаться поставки", — выразил уверенность губернатор. Он попросил обратившихся в конце первого летнего месяца позвонить в приемную и сообщить, исправилась ли ситуация.

Фото: областной департамент информполитики

По данным областного департамента информполитики, на Среднем Урале бесплатное детское питание получают 33 тысячи детей. Из них 8 тысяч — в возрасте от рождения до 8 месяцев. Им полагается молочная смесь. А вот детям от 8 месяцев до 3 лет выдаются уже молоко, кефир и творог. Заменяют их на сухую смесь в двух случаях: если семья живет в отдаленной территории, куда свежее молоко регулярно доставлять сложно, или если у ребенка аллергия на кисломолочные продукты.

Областная газета Свердловской области

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