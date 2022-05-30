Уральская туротрасль подготовила замену популярным летним курортам

С 14 мая был запущен тур в парк «Оленьи ручьи». Фото: Галина Соловьева

Заместитель директора Центра развития туризма Свердловской области Надежда ШЕСТАКОВА и директор Агентства развития Сысерти Ян КОЖАН рассказали о том, какой отдых регион сможет предложить не только местным жителям, но и туристам со всей России. В 2022 году на Среднем Урале особенно активно планируют развивать железнодорожные маршруты, промышленный туризм и путешествия выходного дня.

По словам Надежды Шестаковой, сообщество туроператоров и Центр развития туризма готовились к летнему сезону 2022 года особенно тщательно, так как сейчас многие международные перелеты прекращены на неопределенный срок.

«Юг нашей страны до 30 мая также закрыт, мы предполагаем, что это продлится и дольше. Поэтому перед нами стояла задача предложить какие-то новые турмаршруты», – уточнила замдиректора регионального Центра развития туризма на пресс-конференции в «Интерфаксе».

Свердловчанам, которые хотят отправиться в путешествие на 2–3 дня, рекомендуются туры «Уикенд на Урале». Как сказала Надежда Шестакова, почти все туроператоры Свердловской области будут предлагать маршруты в рамках этой программы.

Одними из самых интересных тур-новинок станут маршруты «На стыке двух континентов» и «Полоса Урала». Первый тур – это путешествие к географической границе Европа-Азия, поездка на родину золота, в город Берёзовский, посещение местного музея, золотодобывающей шахты и других знаковых мест, так или иначе связанных с месторождением золота. Второй маршрут посвящен уральским самоцветам – он берет свое начало в Невьянске и включает в себя посещение реки Таволги, Нижнего Тагила и села Мурзинка.

Для любителей путешествовать самостоятельно Центром развития туризма подготовлены специальные информационные буклеты, в которых представлены маршруты на любой вкус по главным достопримечательностям Среднего Урала. В 2021 году были разработаны дополнительные путешествия, среди которых – «Живые дома Урала» и «Путешествие по Невьянску».

Также совместно со Свердловской пригородной компанией были подготовлены железнодорожные туры по региону.

«В прошлом году у нас стартовал «Императорский маршрут», который оказался очень востребован. В этом году мы увеличили число рейсов до 68. С 14 мая также был запущен тур в парк «Оленьи ручьи», а 16 апреля – маршрут в Каменск-Уральский. «Ласточки» ходили в город и раньше, но теперь время пребывания в городе значительно увеличено, чтобы туристы смогли посетить интересующие их места», – добавила Надежда Шестакова.

До конца года планируется запуск тура на ретропоезде из Екатеринбурга на площадку музея УГМК. Сегодня музей включает в себя несколько экспозиций, среди которых выставки военной техники, автомобильной техники, авиационной техники, а также недавно открывшийся комплекс, посвященный космонавтике и ее развитию на Урале.

В этом году будет запущен «Демидовский маршрут», который познакомит туристов не только с промышленным наследием династии Демидовых, но и расскажет о быте великих уральцев, их меценатской деятельности. Первые поезда выдвинутся 12 июня, в День России. Общая продолжительность тура – 3 дня, 2 ночи. Замдиректора Центра развития туризма добавила, что регион будет добиваться получения для «Демидовского маршрута» статуса национального туристического направления.

Тему промышленного туризма и важности преобразования исторических объектов в современные культурные пространства продолжил Ян Кожан. Отметим, что в воскресенье, 29 мая, в Сысерти прошло открытие креативного кластера «Лето на заводе» – сезонной креативной площадки, расположенной на территории старинного уральского завода Турчаниновых-Соломирских.

На открытии кластера побывали около 7 тысяч человек. Территория завода будет доступна для посещения все лето, вплоть до начала осени, при этом авторы инициативы планируют, что кластер продолжит свою работу и будет открыт круглогодично. В июне-июле, по словам Яна Кожана, на заводе будут открыты творческие резиденции: кластер посетят как отечественные, так и зарубежные кинематографисты, художники и театральные артисты, архитекторы и другие представители культурного сообщества.

«В чем наша миссия? Мы нередко слышим, что заводы – это наша уральская уникальная черта, это интересно, но широкому кругу людей эта риторика не особо понятна. Почему это может быть интересно? Чем он может быть ценен? Завод – это про работу, а не про отдых. Однако это наша идентичность, и мы видим перед собой большую миссию – приоткрывать для людей историю нашего региона. Мы хотим «заразить» людей нашей уральской идентичностью», – рассказал Ян Кожан.

По его мнению, в уральских заводах кроется большая туристическая ценность Свердловской области: в регионе можно увидеть как одни из первых промышленных предприятий, созданные еще в 18-м веке, так и современные цеха, в которых задействованы передовые технологии.

В 2022 году власти Свердловской области рассчитывают на увеличение турпотока до 1,6 млн человек. Привлекать туристов из других регионов будут как с помощью информационных плакатов, так и более «естественным» путем – с помощью масштабных мероприятий, вроде «Уральской ночи музыки», фольклорного фестиваля «Малахитовая шкатулка», Дня чествования Невьянской башни и Ирбитской ярмарки.