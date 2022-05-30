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Общество
30 мая 2022, 17:13

В Екатеринбург доставят ковчег с частью мощей святого Сергия Радонежского

  Юлия Пастух
Сергий Радонежский

Святыню встретят в храме-колокольне "Большой Златоуст". Фото: Екатеринбургская епархия

Ковчег прибудет в Екатеринбургскую митрополию 13 июня 2022 года.

Торжественная встреча святыни состоится накануне Божественной литургии в храме-колокольне "Большой Златоуст", где в этот день будет отмечаться престольный праздник.  

В честь 600-летия со дня обретения мощей преподобного Сергия Радонежского святыня посетит все федеральные округа России с 12 июня по 6 октября. Совокупная протяженность маршрута составит около 30 тысяч километров.

Православные верующие часто обращаются к святому с молитвой о помощи в учении и постижении различных наук, об исцелении от гордости и приобретении смирения. Как покровителя русского воинства его просят о заступничестве в деле защиты государства и духовном содействии в укреплении боевого духа.

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Областная газета Свердловской области

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