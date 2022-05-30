Миллиард рублей вложат в "Чистый воздух" в Свердловской области

Средства будут потрачены, в частности, на замену печного и угольного отопления в домах с газовым и электрическим теплоснабжением. Фото: Галина Соловьева

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении между регионами более 8,8 млрд рублей на мероприятия по снижению уровня загрязнения окружающей среды.

Деньги получат 10 промышленных регионов: Забайкальский край, Красноярский край, Вологодская, Иркутская, Кемеровская, Липецкая, Омская, Оренбургская, Свердловская и Челябинская области. Все они участники федерального проекта "Чистый воздух".

Согласно документу, Свердловской области на 2022–2023 годы выделили 1,63 млрд рублей.

Деньги пойдут на перевод частных жилых домов на газовое или электрическое теплоснабжение взамен печному или угольному отоплению, которое до сих пор используется в ряде городов. Кроме того, в большинстве регионов отремонтируют трамвайные пути и троллейбусные сети и закупят более экологичные модели общественного транспорта. Все это позволит снизить объем вредных выбросов в атмосферу и улучшить экологическую ситуацию.

В следующем году на мероприятия федерального проекта "Чистый воздух" предусмотрено более 11,7 млрд рублей.