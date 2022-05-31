Евгений Куйвашев поручил внести в список льготников на газификацию сельских учителей и врачей

По оценкам регионального министерства социальной политики, в список включат около 3 тыс. человек. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил на рассмотрение депутатов Заксобрания предложение — включить в список льготников на подключение газа медицинских и педагогических работников, трудящихся в поселках городского типа или сельской местности.

Инициативу рассмотрят 7 июня на заседании. По оценкам регионального министерства социальной политики, в список включат около 3 тыс. человек.

Отметим, в рамках президентской программы по социальной газификации в Свердловской области подключили к газу уже 1,7 тысячи домов. Еще к 4 тысячам домовладений подведены газопроводы. Общее количество заявок на участие в программе составляет 35 тысяч, по 15 тысячам из которых уже заключены договоры.

Ранее Евгений Куйвашев заявлял, что к концу 2024 года по программе догазификации по заявкам уральцев планируется подключить почти 39 тысяч домовладений. А к 2030 году доступ к сетевому природному газу на Среднем Урале будут иметь 90% жилых домов.

"В Свердловской области мы стараемся сделать подключение к газу максимально доступным для людей. Еще в 2017 году мы законодательно закрепили возможность использования областного маткапитала для газификации жилья. Кроме того, компенсируем затраты на подключение отдельным категориям граждан", — сообщил глава региона.

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