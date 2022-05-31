Темы дня

Общество
31 мая 2022, 11:28

Свердловские приставы проведут бесплатные юридические консультации ко Дню защиты детей

  Юлия Пастух
Ребенок рисует

Помощь можно получить по вопросам взыскания алиментов и защиты прав детей. Фото: Галина Соловьева

1 июня в парке Маяковского в Екатеринбурге с 14:00 до 16:00 будет работать мобильный офис регионального ГУ ФССП.

Люди смогут получить бесплатную квалифицированную юридическую помощь по вопросам взыскания алиментов и защиты прав несовершеннолетних детей. Мобильный пункт будет размещен в специализированном автомобиле-офисе марки "Газель" со специальными цветографическими знаками ФССП, рядом с входом в здание детской железной дороги.

Кроме того, во всех отделениях судебных приставов региона 1 июня с 13:00 до 17:00 пройдет прием свердловчан по вопросам взыскания алиментов и защиты прав детей (предварительная запись не требуется).

Читайте также:

В Екатеринбурге мужчина оплатил долг по алиментам, чтобы уехать в Казахстан.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
31.05.2022, 16:33 / Общество
Верховный суд расширил пределы самообороны в своем доме
31.05.2022, 16:04 / Общество
"ЕР" защитит боевые выплаты военнослужащих от списания за долги
31.05.2022, 15:32 / Общество
Под пристальным наблюдением
31.05.2022, 14:41 / Общество
По предварительным данным Всероссийской переписи на Среднем Урале проживает 4,3 млн человек
31.05.2022, 14:20 / Общество
В июне Red Wings запустит авиарейсы из Екатеринбурга в Актау