Свердловские приставы проведут бесплатные юридические консультации ко Дню защиты детей

Помощь можно получить по вопросам взыскания алиментов и защиты прав детей. Фото: Галина Соловьева

1 июня в парке Маяковского в Екатеринбурге с 14:00 до 16:00 будет работать мобильный офис регионального ГУ ФССП.

Люди смогут получить бесплатную квалифицированную юридическую помощь по вопросам взыскания алиментов и защиты прав несовершеннолетних детей. Мобильный пункт будет размещен в специализированном автомобиле-офисе марки "Газель" со специальными цветографическими знаками ФССП, рядом с входом в здание детской железной дороги.

Кроме того, во всех отделениях судебных приставов региона 1 июня с 13:00 до 17:00 пройдет прием свердловчан по вопросам взыскания алиментов и защиты прав детей (предварительная запись не требуется).

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