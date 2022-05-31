Более 1,6 млрд рублей направят на "Чистый воздух" в Нижнем Тагиле

Нижний Тагил входит в число 12 пилотных городов по реализации федерального проекта "Чистый воздух". Фото: Павел Ворожцов

Правительство РФ поддержало заявку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на финансирование экологически чистого городского транспорта. На эти цели Нижний Тагил получит из федерального бюджета более 1,6 миллиарда рублей.

По данным департамента информполитики региона, деньги пойдут на обновление трамвайной инфраструктуры в рамках проекта "Чистый воздух" в 2022-2023 годах. В этом году будет выделено 520 миллионов рублей, в следующем — более 1,1 миллиарда рублей.

"Весь транш в размере 520 миллионов рублей в этом году будет направлен на приобретение специальной техники для нашего муниципального электротранспортного предприятия, осуществляющего пассажирские перевозки во всех районах города. Планируем закупить не менее 10 новых вагонов. А в следующем году, помимо обновления парка трамваев, средства, направленные в Нижний Тагил в рамках национального проекта "Экология", пойдут на реконструкцию пяти действующих котельных станций и строительство одной новой", — рассказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Нижний Тагил входит в число 12 пилотных городов по реализации федерального проекта "Чистый воздух". В прошлом году на улицах города благодаря нацпроекту появились 17 современных автобусов, работающих на метане.

Добавим, в рамках комплексного плана мероприятий по снижению вредных выбросов крупными предприятиями города проводится техперевооружение, внедрение новых технологий. Для снижения выбросов автотранспорт постепенно переходит на газомоторное топливо.

Накануне "Областная газета" сообщала, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении между регионами более 8,8 млрд рублей на мероприятия по снижению уровня загрязнения окружающей среды. В их числе был Средний Урал.