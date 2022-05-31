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31 мая 2022, 12:53

В свердловском лесу нашли минометную мину

50-мм минометная мина со взрывателем и наколотым капсюлем

Небезопасную находку уничтожили. Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Свердловской области

Свердловчанин обнаружил в лесном массиве у поселка Таватуй Невьянского ГО необычную находку. О предмете, внешне схожим с боеприпасом, он сообщил в правоохранительные органы.

На место незамедлительно выехали специалисты группы разминирования ОМОН с кинологом. Специалисты установили, что находка — 50-мм минометная мина со взрывателем и наколотым капсюлем.

Боеприпас представлял опасность для окружающих. С соблюдением необходимых мер безопасности его уничтожили, рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области.

Накануне "Областная газета" писала, что в гараже жителя села Филатовское нашли более 1000 боеприпасов. Они не представляли угрозы населению и были переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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Под Невьянском обнаружили осколочно-фугасный снаряд.

Областная газета Свердловской области

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