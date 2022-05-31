По предварительным данным Всероссийской переписи на Среднем Урале проживает 4,3 млн человек

Всероссийская перепись населения проходила с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Фото: Алексей Кунилов

Росстат подвел предварительные итоги Всероссийской переписи населения. Почти 75% граждан живет в городах, а число городов-миллионников увеличилось до 16.

Всего, по предварительным данным, в стране проживает 147,2 млн человек (за период между двумя всероссийскими переписями — с 2010 по 2021 годы население выросло на 1,4%). Из них 4 269 тысяч человек — в Свердловской области. Почти 85,8% (3 661 тысяч) свердловчан — городские жители, остальные 608 тысяч — сельские.

Четыре российских города — Краснодар, Красноярск, Пермь и Воронеж — пополнили число городов-миллионников. Теперь в стране 16 таких городов: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Самара, Уфа, Ростов-на-Дону, Омск и Волгоград. Суммарно в указанных городах проживает почти четверть населения страны — 35,7 млн человек.

Окончательные итоги переписи будут подведены и опубликованы до 31 декабря текущего года. По завершении обработки данных итоговые цифры могут незначительно увеличиться или уменьшиться. Подробнее с предварительными данными можно ознакомиться здесь.

Добавим, Всероссийская перепись населения проходила с 15 октября по 14 ноября 2021 года с широким применением цифровых технологий. Главным нововведением была возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале Госуслуг.