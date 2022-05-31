Комитет Заксобрания рассмотрел поручение Евгения Куйвашева о расширении списка льготников на газификацию

31 мая прошло заседание комитета по соцполитике Заксобрания Свердловской области, на котором были рассмотрены несколько законопроектов. Фото: Павел Ворожцов

Во вторник, 31 мая, прошло заседание комитета по соцполитике Заксобрания Свердловской области, на котором были рассмотрены несколько законопроектов. Члены комитета в частности поддержали инициативу губернатора Евгения Куйвашева о внесении сельских педагогов и медработников в список льготников на газификацию.

О том, что глава региона направил соответствующее предложение на рассмотрение Заксобрания, стало известно ранее.

Как рассказал "ОГ" председатель комитета Законодательного Собрания по социальной политике Вячеслав Погудин, сейчас малоимущие категории граждан, которым необходимо подключение к газу, могут получить либо компенсацию затрат в размере 90%, либо полное освобождение от платы. Аналогичную меру господдержки планируют распространить на педагогов и медработников, проживающих на сельских территориях.

"Во-первых, такая мера позволит создать благоприятные бытовые условия для проживания медработников и педагогов в селах и деревнях, а также поспособствует закреплению работников на местах. Во-вторых, это окажет социально-экономический эффект", — отметил Вячеслав Погудин.

Инициативу единогласно поддержали члены комитета по соцполитике, 7 июня законопроект рассмотрит Заксобрание. В случае принятия поправок в региональный закон, меры поддержки будут действовать уже с нынешнего года.

Также члены комитета обсудили поправки, касающиеся социальных доплат к пенсии. По действующему закону, такие соцдоплаты не выплачиваются, если получатель пенсии работает. В случае принятия документа, исключение в этой норме будут составлять дети-инвалиды, инвалиды с детства и дети со страховой пенсией по случаю потери кормильца, которые учатся в колледжах, техникумах и вузах. Они смогут получать соцдоплату к пенсии вплоть до достижения ими 23 лет.

"Студенты сейчас нередко совмещают учебу с работой. Ранее в таком случае они не имели право на соцдоплату к пенсии. Новый закон позволит исключить эту несправедливость", — подчеркнул председатель комитета.