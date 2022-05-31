"ЕР" защитит боевые выплаты военнослужащих от списания за долги

Виктор Шептий: "Уверен, что депутаты оперативно проведут работу в части защиты этих выплат". Фото: Алексей Кунилов

"Единая Россия" подготовила поправки по защите от списания за долги боевых выплат военнослужащим. Их внесут в Госдуму на следующей неделе.

Изменения в законодательство защитят средства, которые солдаты и офицеры получают за выполнение боевых задач, в том числе в ходе СВО по защите Донбасса. Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак отметил, что "это крайне важное и справедливое решение". Он также сообщил, что "ЕР" готовит изменения в федеральное законодательство, основанные на региональной практике, по допмерам поддержки военнослужащих, участвующих в СВО, и членов семей погибших бойцов.

Первый замсекретаря Свердловского отделения партииВиктор Шептий выразил уверенность в том, что соответствующие поправки будут приняты оперативно. "Инициатива, которую озвучил Андрей Турчак, складывается из практики применения. Мы видим, как секретарь Генсовета партии сейчас регулярно посещает Донбасс и вникает в проблемы. И такой вопрос, когда под какие-то юридические казусы попадают боевые выплаты, конечно, нужно исключить", — передает его слова пресс-служба "Единой России".

Напомним, ранее Андрей Турчак предложил масштабировать региональные практики поддержки военнослужащих, участвующих в спецоперации, на всю страну. Для этого проведут анализ действующих мер поддержки. 25 мая на заседании президиума Госсовета по социальной политике президент РФ Владимир Путин поддержал эту инициативу.

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