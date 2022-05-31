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Общество
31 мая 2022, 16:33

Верховный суд расширил пределы самообороны в своем доме

  Юлия Пастух
Человек с пистолетом

Самооборона теперь допустима, даже если проникшие в дом злоумышленники не применили насилия. Фото: Галина Соловьева

К понятию самообороны теперь относится и защита своего жилья при незаконном проникновении, даже если злоумышленники не применяли насилия или не угрожали сделать это. Об этом разъясняется в в постановлении пленума Верховного суда России.

Самооборона теперь также допустима, если человеку высказали угрозу немедленного применения насилия, направив при этом оружие.

В постановлении Верховного суда также отмечается, что обвиняемый в превышении пределов необходимой обороны не должен доказывать свою невиновность в суде. "При проверке доводов подсудимого о совершении общественно опасного деяния в состоянии необходимой обороны суд обязан исходить из принципа презумпции невиновности, в том числе учитывать, что подсудимый не обязан доказывать свою невиновность или наличие в его действиях признаков менее тяжкого преступления", — пояснили в суде. 

Отметим, сейчас к преступлениям, при которых может применяться самооборона, относятся побои, грабеж и другие посягательства, связанные с насилием.

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В Госдуму внесли законопроект, разрешающий любую самооборону в своем доме.

Областная газета Свердловской области

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