Более 111 млн рублей направят на развитие семейных ферм в Свердловской области

Средний размер гранта в этом году — 23 миллиона рублей. Фото: Полина Зиновьева

Четыре фермерских хозяйства Свердловской области получат гранты на развитие. На эти цели выделено свыше 111 млн рублей (из федерального и регионального бюджетов).

Отбор лучших бизнес-проектов проводило областное министерство АПК и потребительского рынка. Всего на конкурс было подано 13 заявок. Участникам были озвучены следующие обязательные условия: создание новых рабочих мест и увеличение объемов произведенной сельхозпродукции, рассказали в департаменте информполитики региона.

Победители могут направить средства гранта на строительство, реконструкцию, модернизацию или капремонт фермы, приобретение животных, оборудования. Средний размер гранта в этом году — 23 миллиона рублей.

Один из грантополучателей — глава фермерского хозяйства Андрей Кунников из села Грязновское (ГО Богданович) — ранее уже получал господдержку на строительство семейной животноводческой фермы. На грант этого года он планирует построить новую ферму и закупить оборудование.

Никита Шаров из деревни Вахова Талицкого ГО хочет направить средства на капремонт фермы и увеличение количества голов дойного стада — в два раза, до 160.

Напомним, глава Среднего Урала Евгений Куйвашев уделяет большое внимание поддержке агропромышленного комплекса, в том числе и развитию малых форм хозяйствования. В регионе гранты на развитие семейной фермы предоставляются с 2012 года.

Ранее стало известно, что 16 начинающих сельхозпроизводителей из области станут получателями грантов "Агростартап". В 2022 году на эти цели из федерального и областного бюджетов выделено более 75 миллионов рублей. Подробнее об этом читайте тут.