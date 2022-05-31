Свердловский областной родительский комитет поддержал увольнение директора лицея № 12

Юрий Биктуганов спустя несколько часов после публикации видео с танцем учеников потребовал уволить руководителя учебного заведения. Фото: Галина Соловьева

Руководитель Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая поддержала решение главы регионального Минобразования Юрия Биктуганова уволить директора екатеринбургского лицея № 12. Ученики школы выступили на одной из заключительных линеек с танцем, который посчитали пропагандой ЛГБТ.

Отметим, что сегодня в социальных сетях и СМИ публиковалось видео, на котором ученики лицея исполнили экстравагантный танец в розовых футболках. В определенный момент молодые люди скинули футболки и продолжили танец в портупеях.

И директор лицея, и сами ученики назвали танец пародией на современные клипы поп-звезд и попросили не относиться к нему серьезно. Однако Юрий Биктуганов спустя несколько часов после публикации видео потребовал уволить руководителя учебного заведения.

По мнению Людмилы Золотницкой, школа несет большую ответственность за воспитание учеников, так как информационное пространство настолько широко, что детям бывает трудно разобраться, что плохо, а что — хорошо.

"Инцидент нас, родителей, шокировал, но он отражает ситуацию, когда дети без умелого направления и влияния со стороны взрослых и педагогического сообщества остаются в спорном информационно-творческом пространстве наедине с собой. Родители, с которыми мы сегодня это обсуждали, очень обеспокоены произошедшим и, прежде всего, действиями руководства школы. С нашей точки зрения, то, что министр достаточно быстро принял такое непростое волевое решение — правильно", — сказала руководитель Свердловского областного родительского комитета.

Она добавила, что учителям нужно поспевать за информационным потоком и не пускать процесс развития детей на самотек.