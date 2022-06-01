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Общество
1 июня 2022, 09:14

В Ростовской области задержали свердловчан, причастных к похищению и продаже ребенка

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В настоящее время осуществляются необходимые мероприятия по его возврату матери. Фото: Галина Соловьева

В Ростовской области заключили под стражу четверых подозреваемых в похищении и продаже ребенка. В их числе два представителя Среднего Урала. Еще двое — местные жители.

По данным СКР по Ростовской области, в декабре 2021 года обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, похитили у 27-летней жительницы поселка Углеродовский Красносулинского района ее годовалого ребенка. Далее они продали малыша супружеской паре из Свердловской области.

В отношении свердловчан — 31-летнего мужчины и 25-летней женщины и ростовчан — 39-летнего мужчины, 51-летней женщины возбуждено уголовное дело. В настоящее время злоумышленники задержаны. Им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается. Следователями в тесном взаимодействии с сотрудниками полиции установлено местонахождение ребенка.

Областная газета Свердловской области

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