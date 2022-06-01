Ксения Собчак поддержала Евгения Куйвашева, который заступился за директора лицея № 12

Губернатор Свердловской области заступился за директора лицея накануне. Фото: страница Евгения Куйвашева "ВКонтакте"

Известная телеведущая Ксения Собчак высказала свое мнение о скандале с танцем в екатеринбургском лицее № 12. Она поддержала губернатора Свердловской области Евгения Куйвашев, который заступился за директора учебного заведения Любовь Кулеву.

"В комментах ужас и мрак. Но адекватных людей больше, чем мракобесов, верю в это. Нормальный, человеческий поступок главы региона — вступиться за учителя, которая наверняка знать не знала про этот дурацкий танец. Но толпа всегда будет требовать чужой крови. Держись, Екатеринбург", — написала Собчак в своем telegram-канале.

Напомним, накануне в соцсетях и СМИ появилось видео, на котором ученики лицея исполнили экстравагантный танец в розовых футболках. В определенный момент молодые люди скинули их и продолжили танец в портупеях — выступление школьников восприняли как пропаганду ЛГБТ. На это обратил внимание журналист Владимир Соловьев.

Директор лицея и ученики назвали номер пародией на современные клипы поп-звезд и попросили не относиться к нему серьезно. Родители учащихся также не увидели в танце ничего плохого. Однако глава Минобразования Свердловской области Юрий Биктуганов потребовал уволить руководителя учебного заведения.

Позже свою позицию обозначил глава региона. "Завтра День защиты детей, и я хочу высказаться о том, что произошло в лицее № 12 Екатеринбурга. Парни станцевали неоднозначный танец. Мне он не по душе, такие "пародии" мне совсем не близки. Но это была шутка. А шутить, пусть и плохо, у нас в стране не запрещено. Все иногда неудачно шутят, я тоже. За шутку можно пожурить — и школьников, и учителей. Но это максимум", — заявил Евгений Куйвашев на странице "ВКонтакте".

Он добавил, что доверяет екатеринбуржцам больше, чем Соловьеву, который вновь раскритиковал область. О предыдущем резком высказывании журналиста читайте тут.