Преображенский парк в Академическом вышел в лидеры на голосовании за проекты благоустройства

Окончательные итоги голосования на федеральном уровне будут подведены до 3 июня. Фото: Галина Соловьева

На втором месте летний парк "Уралмаш" — за него отдали более 94 тысяч голосов. По предварительным данным, во всероссийском голосовании за объекты благоустройства-2023 приняли участие более 708 тысяч свердловчан.

"Искренне благодарю всех, кто не остался равнодушным и принял участие в этой масштабной и достаточно непростой с точки зрения конкурентной борьбы кампании — глав муниципалитетов, двухтысячную армию волонтеров и, конечно же, наших жителей. Благодаря сплоченной командной работе, сегодня, без преувеличения, мы не просто проголосуем, а все вместе определяем краткосрочные и среднесрочные планы пространственного развития наших городов. И я абсолютно уверен, все они непременно будут воплощены в жизнь", — подчеркнул руководитель регионального проекта "Формирование комфортной городской среды", министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Согласно статистике, около 470 тысяч уральцев проголосовали при помощи волонтеров нацпроекта "Жилье и городская среда", более 230 тысяч жителей воспользовались платформой обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе" на странице za.gorodsreda.ru или порталом госуслуг.

Окончательные итоги кампании после верификации всех поступивших голосов на федеральном уровне будут подведены до 3 июня. Министр напомнил, что реконструкция победивших в голосовании общественных территорий начнется уже в следующем году.

Напомним, в список региональных участников голосования входили 55 свердловских муниципалитетов. В 49 из них жители выбирали для благоустройства конкретные площадки, в оставшихся — определялись с дизайн-проектами отобранных ранее объектов.