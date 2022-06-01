В Свердловской области с 1 июня увеличили прожиточный минимум

Для трудоспособного населения Свердловской области размер прожиточного минимума увеличится на 23%. Фото: Галина Соловьева

С сегодняшнего дня в Свердловской области увеличен размер прожиточного минимума. Соответствующий документ подписал глава региона Евгений Куйвашев.

По данным областного департамента информполитики, с 1 июня на Среднем Урале установлены следующие величины прожиточного минимума:

для трудоспособного населения — 14 717 рублей (+23 %);

для пенсионеров — 11 612 рублей (+22 %);

для детей — 14 156 рублей (+19,5 %).

В среднем по сравнению с 2021 годом увеличение составит 20,5%. Это выше среднероссийского показателя, а также опережает прогнозируемую Минэкономразвития России инфляцию на 2022 год.

Показатель прожиточного минимума используют при оценке нуждаемости семьи в мерах соцподдержки. В их числе: ежемесячные пособия на ребенка, субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг, доплата к пенсии.

Добавим, с 1 июня по всей стране страховые пенсии неработающих россиян, прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда увеличатся на 10%. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Корректировка произведена в соответствии с решением президента РФ.

Таким образом, в среднем пенсии для неработающих граждан вырастут до 19 360 рублей. МРОТ увеличится до 15 279 рублей. Прожиточный минимум на душу населения составит 13 919 рублей, для трудоспособного населения — 15 172 рубля, для детей — 13 501 рубль, для пенсионеров — 11 970 рублей.

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