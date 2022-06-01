Назначен новый главный архитектор Екатеринбурга

Руслан Габдрахманов вступил в должность начальника Департамента в среду, 1 июня 2022 года. Фото: пресс-служба мэрии

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов назначил начальника Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений горадминистрации. Им стал Руслан Габдрахманов.

Сегодня, 1 июня, он вступил в должность. Известно, что последние 6 лет Габдрахманов работал в должности начальника МБУ "Мастерская генерального плана".

Как уточнили "Областной газете" в пресс-службе мэрии, занимаемый ранее должность начальника Главархитектуры города Алексей Храмов уволился. Вчера у него был последний рабочий день.

Досье

Руслан Габдрахманов родился 9 июня 1988 года в поселке Мортка Тюменской области. В 2010 году окончил УрФУ по специальности "Городское строительство и хозяйство".

В 2008 году устроился на должность специалиста 1-й категории в МБУ "Мастерская генерального плана". За время работы неоднократно был повышен. Последние 6 лет работал в должности начальника учреждения. На протяжении этого времени Габдрахманов активно участвовал в формировании Стратегии пространственного развития Екатеринбурга.