Буддийский храм на горе Качканар обустроили для туристов

Также была построена дорога от буддийского поселения на гору Качканар. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Члены свердловской областной и муниципальных Общественных палат и активисты Среднего Урала посетили гору Качканар, чтобы проверить условия соблюдения трехстороннего соглашения по сохранению построек конфессионального значения. Буддийский храм обустроили для посещения туристами.

Напомним, в середине марта на гору Качканар прибыли рабочие ЕВРАЗ КГОК для сноса хозяйственно-бытовых построек буддийского монастыря "Шедруб Линг". Согласно постановлению Качканарского городского суда, возведение храмовых построек было признано незаконным, они подлежали сносу.

Однако власти Свердловской области, компания "ЕВРАЗ" и представители буддийской общины заключили соглашение о сохранении построек религиозного значения. Так, три священные ступы и статуя Будды Шакьямуни должны быть сохранены. Имущество из снесенных объектов перевезут в поселок Косья.

"Компания "ЕВРАЗ" взяла на себя обязательство — сохранить объекты, имеющее культовое религиозное значение. Они это сделали. Мы видим, что все объекты сохранены и находятся в таком состоянии, которое говорит о возможности их дальнейшего использования. Честь им и хвала. Они пошли на то, чего закон не требовал", — отметил эксперт свердловской Общественной палаты Алексей Старостин.

В начале апреля "ОГ" сообщала о том, что буддисты общины "Шедруб Линг" заявили о планах возвести новый храмовый зал и продолжат заботиться о святынях на горе Качканар. Также они планируют завершить отделку ступы Пробуждения в Косье, доделать детскую площадку и купольный дом для проведения в нем практик и размещения гостей, построить гараж для общинной техники.

Для обустройства на новом месте буддистам было выделено 26 млн рублей. Также была построена дорога от буддийского поселения на гору Качканар.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, гора находится вблизи Собственно-Качканарского месторождения титаномагнетитовых железных руд, который и осваивает компания "ЕВРАЗ". Подобное соседство в перспективе поспособствует развитию туризма, в том числе промышленного.

По словам директора департамента внутренней политики Свердловской области Антона Третьякова, гора Качканар стала полностью пригодна для посещения туристами, однако только при условии организованного похода.