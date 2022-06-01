Владимир Путин поддержал идею создания движения детей и молодежи "Большая перемена"

Владимир Путин заявил, что движение позволит создать для молодежи равные и интересные условия для развития. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин в режиме видеосвязи обратился к участникам фестиваля "Большая перемена", который проходит в честь Дня защиты детей. Глава государства поддержал идею создать единое детское и молодежное движение.

Владимир Путин заявил, что движение позволит создать для молодежи равные и интересные условия для развития.

"Вы очень разные, но все стремитесь на деле проявить свои лучшие качества, уже сейчас стараетесь по-настоящему приносить пользу нашей стране, своей Родине. И здорово, что благодаря фестивалю вы можете узнать друг друга, увидеть, как много у вас общего, научиться чему-то новому", — сказал президент в обращении, опубликованном на сайте Кремля.

Фестиваль собрал в Москве более 300 участников, которые представляют детские и юношеские движения, проекты, волонтерские объединения из всех регионов страны, а также из Луганской и Донецкой Народных Республик. Само мероприятие Владимир Путин назвал пространством, направленным на раскрытие талантов подрастающего поколения.

Напомним, что законопроект о создании общероссийского движения детей и молодежи "Большая перемена" был внесен в нижнюю палату парламента представителями думских фракций и сенаторами в середине мая. Работа организации будет направлена на воспитание детей, их профориентацию и обеспечение досуга.