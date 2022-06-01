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1 июня 2022, 16:55

Екатеринбург отметит День России насыщенной праздничной программой

День России

Одной из площадок празднования станет Исторический сквер. Фото: Алексей Кунилов

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о подготовке и проведении в городе Дня России. Праздник ежегодно отмечается 12 июня.

Жителей и гостей уральской столицы ждет насыщенная и яркая программа, заявили в пресс-службе горадминистрации. Праздник будет отмечаться сразу на нескольких площадках, а именно:

  • в Историческом сквере пройдет концерт "Хором славим Россию и город!". Он стартует в 12:00. Перед гостями выступят местные коллективы;
  • на Октябрьской площади в 13:00 откроется фестиваль традиций и обычаев народов Урала. Гости могут познакомиться с блюдами разных национальных кухонь, бытом и культурой народов, проживающих в Екатеринбурге;
  • в ЦПКиО имени Маяковского для посетителей подготовили разнообразные активности и концерт. Мероприятия стартуют в 14:00;
  • на площади 1905 года в это же время начнется масштабный концерт с участием творческих коллективов.

Внимание! Стоянка транспорта на площади 1905 года будет закрыта с 00:00 10 июня до 00:00 14 июня.

Кроме того, 12 июня состоится традиционный марафон "Европа-Азия". В этом году его девиз — "Zа Россию". Участники стартуют в 10:00 с площади Советской армии и финиширует на площади  Первой Пятилетки. По подсчетам организаторов в мероприятии примет участие более 1 200 человек.

Финал конкурса "Уральская краса — длинная коса" также намечен на эту дату. За титул будут бороться 82 представительницы прекрасного пола от 4 до 40 лет. Полюбоваться на участниц и проголосовать за понравившуюся можно тут.

Добавим, в День России в центре города будет ограничена розничная продажа алкоголя.

Областная газета Свердловской области

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