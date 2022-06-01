Сотрудники свердловской ГИБДД сдали кровь для пострадавших в авариях детей

Мероприятие приурочено ко Дню защиты детей. Фото: ГИБДД по Свердловской области

Сегодня, в День защиты детей, сотрудники УГИБДД по Свердловской области приняли участие в акции по сдаче крови для детей, в том числе пострадавших от аварий.

Инспекторы ГИБДД ежедневно видят ДТП, которые заканчиваются тяжелыми травмами детей. Поэтому, как никто другой, они понимают важность своевременного оказания необходимой медицинской помощи для того, чтобы сохранить жизнь пострадавшим.

Сотрудники Госавтоинспекции надеются привлечь внимание участников дорожного движения к проблеме детского травматизма на дорогах и призывают каждого быть внимательным на дороге и строго соблюдать ПДД.