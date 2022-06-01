Свердловчане получили почти 1 млрд рублей в качестве выплат на детей от 8 до 17 лет

Пособия получили порядка 60 тысяч семей. Фото: Павел Ворожцов

За прошедшие три недели выплат на детей в возрасте от 8 до 17 лет получили порядка 60 тысяч свердловских семей. Общая сумма полученных средств составляет почти 1 млрд рублей.

Если заявление на получение пособия было подано до 1 октября 2022 года, при условии, что на момент подачи документов ребенку исполнилось 8 лет, выплаты будут осуществляться с 1 апреля. Например, если заявление было подано в июне, то родители сразу получат средства за три месяца — апрель, май и июнь.

Обратиться за выплатами могут либо один из родителей ребенка, либо опекун. В пресс-службе ОПФР по Свердловской области напомнили, что получатели должны иметь российское гражданство и постоянно проживать на территории страны.

Напомним, право на выплаты получат семьи со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума. Размер выплаты устанавливается федеральным законодательством. Необходимые средства будут выделяться на условиях софинансирования: 70% — из федерального бюджета, 30% — из областного. Ожидается, что новую президентскую выплату получат более 107 тысяч детей.

Срок рассмотрения заявления составляет 10 рабочих дней и может быть продлен, если для сбора данных требуется больше времени. В таком случае пользователю придет уведомление в личный кабинет на портале госуслуги.