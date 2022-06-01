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1 июня 2022, 18:45

Владимир Путин предлагает выплачивать матерям-героиням по 1 миллиону рублей

Владимир Путин

Владимир Путин 1 июня в режиме видеосвязи провел встречу с семьями, удостоенными ордена "Родительская слава". Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин 1 июня в режиме видеосвязи провел встречу с семьями, удостоенными ордена "Родительская слава". Российский лидер предложил в 5 раз увеличить единовременную выплату при вручении этого ордена, а также возродить почетное звание "Мать-героиня".

Глава государства напомнил, что сейчас за медаль ордена "Родительская слава" денежные выплаты не предусмотрены, а при вручении самого ордена "Родительская слава" полагается 100 тыс. рублей.

"Я предлагаю за медаль установить единовременную выплату 200 тыс. рублей. При вручении самого ордена "Родительская слава" вместо 100 тыс. рублей, как это было до сих пор, единовременно выплачивать 500 тыс. рублей", — передает слова президента пресс-служба Кремля.

Он добавил, что перед встречей повышение выплат обсуждалось с сотрудниками своей администрации и членами Правительства РФ.

Кроме того, Владимир Путин предлагает возродить почетное звание "Мать-героиня", которое существовало в СССР. Женщинам, которые будут удостоены этого звания, будет полагаться выплата в 1 млн рублей.

Орден "Родительская слава" присваивается супругам (усыновителям), которые воспитывают семерых и более детей, и обеспечивают им надлежащий уход и заботу о здоровье, образовании, физическом и духовном развитии.

Областная газета Свердловской области

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