Почти 600 юных екатеринбуржцев отправились в Анапу на первом в 2022 году "Поезде здоровья"

Всего в 2022 году "Поезд здоровья" перевезет свыше 2 тыс. детей из 66 муниципалитетов Свердловской области. Фото: Полина Зиновьева

В Международный день защиты детей, 1 июня, из Екатеринбурга отправился в Анапу первый в этом году "Поезд здоровья". На побережье Черного моря отправились около 600 детей.

На торжественной церемонии присутствовали министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, а также председатель регионального Заксобрания Людмила Бабушкина.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Для юных путешественников на вокзале устроили танцевальное представление, а также фотосессию с двумя медведями — с Умкой и Мишкой из мультфильма "Маша и Медведь".

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Всего в 2022 году "Поезд здоровья" перевезет свыше 2 тыс. детей из 66 муниципалитетов Свердловской области. Отдельным рейсом на отдых к Черному мору отправят 544 юных уральцев из социально незащищенных семей, творчески одаренных детей и победителей олимпиад.

Фото: Полина Зиновьева

Вагоны, на которых дети отправятся на юг, оснащены биотуалетами и кондиционерами. Школьники отправились в путешествие вместе с педагогами и медработниками, для обеспечения безопасности поезда их будут сопровождать сотрудники транспортной полиции. Также в каждом составе есть вагон-ресторан, где детей будут кормить блюдами из меню, согласованному с органами Роспотребнадзора.

Фото: Полина Зиновьева

Напомним, что соцпроект "Поезд здоровья" реализуется в Свердловской области с 2010 года. С тех пор на Черное море отправились около 20 тысяч детей.