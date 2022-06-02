В Североуральске скончался ребенок, выпав из окна пятого этажа

По предварительным данным, ребенок упал, облокотившись на москитную сетку. Фото: Алексей Кунилов

Вечером 1 июня в Североуральске произошло ЧП — из окна пятого этажа выпал 4-летний мальчик. Ребенок скончался на месте.

Как сообщили "Областной газете" в региональном СКР, ребенок упал, облокотившись на москитную сетку. Следственным отделом по Североуральску СК России проводится проверка, в ходе которой будут установлены точные обстоятельства происшествия.

"ЧП произошло в многоквартирном доме по переулку Школьный. На место инцидента выезжали сотрудники территориального ОВД. Причины и условия, способствовавшие трагедии, устанавливаются полицейскими из подразделения по делам несовершеннолетних", — отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В региональном СКР напомнили, для предупреждения таких несчастных случаев рекомендуется не ставить предметы мебели близко к окнам, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник. Рассчитывать на москитную сетку опрометчиво и легкомысленно — она не может выдержать вес ребенка, крепления сетки мгновенно ломаются и малыш может упасть. На окна необходимо устанавливать специальные фиксаторы, а при проветривании помещения не оставлять детей без присмотра.