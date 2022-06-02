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Общество
2 июня 2022, 10:42

В Свердловской области отменили особый противопожарный режим

  Юлия Пастух
Человек разводит огонь

После прошедших дождей ситуация с пожарами нормализовалась. Фото: Галина Соловьева

Решение об отмене приняли на заседании правительства региона под руководством губернатора Евгения Куйвашева. 

"Мы отменяем особый противопожарный режим на территории Свердловской области. После прошедших дождей ситуация с пожарами нормализовалась. Но это, конечно, не отменяет необходимость постоянного внимания к вопросам пожарной безопасности и бережного отношения к лесным угодьям", — заявил глава региона.

Постановление об отмене особого противопожарного режима вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Как ранее писала "Областная газета", особый противопожарный режим ввели на территории Свердловской области 30 апреля. С этого дня действовал запрет на использование открытого огня, сжигание мусора, проведение пожароопасных работ.

В Екатеринбурге в связи со стабилизацией пожарной обстановки противопожарный режим отменили 27 мая.

Областная газета Свердловской области

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